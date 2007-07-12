Іран підготував до запуску ядерну гру

16 липня 2007 року в Ірані вийде перша гра, присвячена ядерній енергетиці. Розроблена Студентською ісламською асоціацією Ірану, гра складатиметься з вісьмох рівнів, впродовж яких гравцям доведеться боротися за життя іранських учених, повідомляє Iran Daily.

На початку гри користувач від імені офіцера іранської розвідки має рятувати двох іранських учених, захоплених в полон армією США дорогою до Іраку. Потім гравцеві доведеться відвернути передачу "ворогам" результатів ядерних досліджень, а потім і зірвати вторгнення військ США на територію Ірану.

Випуск гри супроводжуватиметься пишною церемонією, на якій будуть присутні як студенти, так і представники влади.

Лента.ру