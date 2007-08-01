Лендровер стане семимісним (фото)
05:45, 01 серпня 2007Наука та IT
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Доводиться наздоганяти конкурентів
Компанія Land Rover збирається поповнити власний модельний ряд новою модифікацією позашляховика Freelander другого покоління - з семимісним кузовом. Точніше сам кузов у цього автомобіля залишиться без змін, а модернізація торкнеться лише салону, де в підлозі багажного відсіку будуть заховані два розкладні крісла.
|Land Rover Freelander
За попередніми відомостями, семимісний Land Rover Freelander з`явиться на ринку протягом найближчих 18 місяців. У технічному плані цей автомобіль повністю повторюватиме п`ятимісну версію, і одержить той самий набір моторів.
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