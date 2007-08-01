Лендровер стане семимісним (фото)

Компанія Land Rover збирається поповнити власний модельний ряд новою модифікацією позашляховика Freelander другого покоління - з семимісним кузовом. Точніше сам кузов у цього автомобіля залишиться без змін, а модернізація торкнеться лише салону, де в підлозі багажного відсіку будуть заховані два розкладні крісла.

Як повідомляє видання AutoExpress, піти на цей крок керівництво LR змусили конкуренти - компанія Peugeot от-от розпочне постачання нового семимісного кросовера 4007, а семимісна Chevrolet Captiva вже продається. При цьому у Freelander достатньо довгий кузов і місткий багажник - 1670 літрів. Отже ніяких серйозних переробок для випуску версії з сімома сидіннями "Лендроверу" не знадобиться.

За попередніми відомостями, семимісний Land Rover Freelander з`явиться на ринку протягом найближчих 18 місяців. У технічному плані цей автомобіль повністю повторюватиме п`ятимісну версію, і одержить той самий набір моторів.

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