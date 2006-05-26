Microsoft готує Office 2007 Ultimate Edition

Компанія Microsoft оголосила про рішення включити у варіанти поставки нового пакету офісних додатків редакцію Office 2007 Ultimate Edition, яка майже повністю збігатиметься з дорожчою корпоративною версією Office 2007. Представник Microsoft повідомив, що компанія вирішила додати новий варіант поставки на прохання споживачів. Вартість Ultimate-редакції нового офісу становитиме 679 доларів.

Office 2007 Ultimate Edition, так само як і Enterprise Edition, включатиме Word, Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, пакет для забезпечення спільної роботи Groove, Access і InfoPath. Решта деталей по Ultimate-редакції нового офісу поки не розголошується. Також поки не називається вартість Enterprise-редакції нового офісу, яка розповсюджуватиметься тільки за розрахованими на багато користувачів ліцензіями.

Про плани випуску розширених версій Windows і Office виконавчий директор Microsoft Стів Балмер (Steve Ballmer) повідомив ще в 2005 році, але про рішення випустити Ultimate-редакцію нового офісу компанія Microsoft повідомила тільки на цьому тижні.

Лента.ру