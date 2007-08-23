Nikon представила дві нові цифродзеркальні камери (2 фото)

Компанія Nikon анонсувала випуск двох нових цифрозеркальных камер. Найближчим часом в продаж надійдуть фотоапарати D300 і D3, повідомляється на сайті DPReview.com.

Nikon D3 позиціонується як цифродзеркальная камера, що відрізняється від представлених на ринку фотоапаратів "найшвидшим запуском, найкоротшим інтервалом затримки затвора". Новинка обладнана 12,1-мегапіксельною FX (повноформатною) CMOS-матрицею, тридюймовим ЖК-дисплеєм з кутом огляду в 170 градусів і функцією Live View, 51-точковою системою автофокусування. Окремо варто відзначити рекордний рівень світлочутливості - від ISO 200 до, в режимі Hi 2, ISO 25600.

Швидкість зйомки D3 становить 9 кадрів в секунду в режимі FX і 11 кадрів в режимі DX. Новинка надійде в продаж в листопаді 2007 року. Вартість камери без об`єктиву становитиме близько 5000 доларів.

Друга з представлених новинок, Nikon D300, орієнтована на більш широке коло споживачів. Камера обладнана 12,3-мегапіксельною CMOS-матрицею, здатна знімати зі швидкістю до 6 кадрів за секунду. Діапазон світлочутливості новинки становить від 200 до 3200 ISO. Як і D3, Nikon D300 має 3-дюймовий дисплей з функцією Live View. Цей фотоапарат також надійде в продаж в листопаді, орієнтовна вартість камери - 1800 доларів.

Лента.ру