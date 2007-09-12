Засновано аналог Нобелівської премії

Фонд Фреда Кавлі (Fred Kavli) у співпраці з Норвезькою академією наук заснував три нові наукові премії. Кожні два роки за досягнення в галузі астрономії, нанотехнологій і неврології присуджуватиметься по мільйону доларів, повідомляє ВВС News.

Учений і філантроп Фред Кавлі народився в Норвегії, згодом емігрував у США і заснував там корпорацію, що постачає датчики для авіаційної і автомобільної індустрії. Кавлі вважає, що його премія не конкуруватиме з Нобелівською, а скоріше послужить доповненням до неї, охоплюючи ті області, де Нобелівська премія не присуджується.

"Я вирішив підтримати три галузі науки: одна займається найбільшим, інша - найменшим, третя - найскладнішим", - говорить Фред Кавлі.

Висувати кандидатів на отримання премії мають право директори й професори дослідницьких інститутів. Самовисунення заборонене. Заявки мають бути подані до 15 грудня 2007 року. Для кожної галузі буде створена окрема комісія з провідних дослідників, яка вибере найбільш гідного премії науковця (або колектив). Перші лауреати будуть оголошені в червні 2008 року.

10 вересня на фестивалі науки в Йорку фундатори (Фонд Кавлі, Норвезька академія наук та міністерство освіти й науки Норвегії) офіційно оголосили про створення премії і закликали наукові організації висувати кандидатів.

Лента.ру