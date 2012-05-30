Батьки не контролюють дітей в Інтернеті (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, презентуючи результати першого в Україні соціологічного опитування дітей у рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності».

«Кожний другий опитаний відмітив, що батьки рідко або ніколи не контролюють, що саме дитина дивиться по телевізору, комп’ютеру, DVD тощо. Особливо серед тих, кому 16-17 років - майже щодругий опитаний стверджує, що ця його діяльність є поза межами батьківського контролю. Третина 10–13-річних дітей зазначила, що їх батьки не знають, що вони дивляться по телевізору або роблять на комп’ютері, в інтернеті», - зазначив Ю.Павленко.

За його словами, згідно з даними опитування, поза батьківським контролем лишається й активність дитини в інтернеті – 40% респондентів вказали, що батьки абсолютно не контролюють їхні дії в інтернеті.

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Довідка УНІАН. Перше в Україні соціологічне опитування дітей - в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності» - було проведено з 15 по 30 квітня 2012 року з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні.

У ході дослідження було опитано 4083 дітей – учнів 5–11-х класів загальноосвітніх шкіл, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях, з використанням індивідуального конверта для кожного респондента. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16–17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини за технічної підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.