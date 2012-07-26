Експерт: Facebook на сьогодні є найбезпечнішим

Таке переконання у коментарі кореспонденту УНІАН висловив заступник голови Державної служби України з питань захисту персональних даних Володимир Козак.

«Він чітко оголосив про намір виконувати законодавство про захист персональних даних» - зазначив В.Козак.

Він також зауважив, що пошукова система Google у своїй політиці конфіденційності прямо повідомляє користувачам, які саме відомості про них збиратимуться при користуванні сайтом.

«Google чесно прописав цю політику. Ні «Одноклассники», ні «ВКонтакте» цього не зробили на сьогоднішній день», - додав В.Козак.

За його словами, адміністрації цих соціальних мереж виконали частину вимог стосовно захисту персональних даних, але, зокрема, не опублікували свої правила захисту персональних даних.

В.Козак наголосив, що кожен українець має право знати, хто обробляє його персональні дані в інтернеті.

«Якщо на сайті не написано, хто є власник і хто несе відповідальність за обробку, це значить, що він не виконує вимоги законодавства у першому наближенні», - сказав В.Козак і додав, що кожна соціальна мережа має надавати своїм користувачам можливість скаржитися власнику мережі і надавати контакті дані особи, яка відповідає за приватність користувачів.