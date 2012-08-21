Хакер викрав великий бізнес-проект

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, фахівець у сфері IT-технологій, маючи необхідні паролі і коди доступу, скопіював конфіденційну інформацію про реалізацію окремого проекту цієї фірми для міжнародної компанії, після чого знищив її із сервера компанії-власника. Після знищення всіх файлів, з метою блокування доступу до серверів фірми і приховання слідів своєї злочинної діяльності, хакер змінив паролі адміндоступу, внаслідок чого співробітникам компанії було заблоковано доступ до серверів.

Своїми діями він завдав компанії збиток на суму 900 тис. грн.

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Слідчим управлінням ГУ МВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 362 (викрадання, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Наразі продовжується перевірка його причетності до вчинення аналогічних злочинів.