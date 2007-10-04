Китайці створили дешевий комп`ютер для селян

Китайська компанія Lenovo, один з найбільших в світі постачальників комп`ютерів, випустила дешевий комп`ютер для китайських селян під назвою Tianfu. Вартість машини складає всього 2000 юанів, або близько 270 доларів США, повідомляє The Raw Feed.

За ці гроші Lenovo пропонує комп`ютер під управлінням Windows XP (напевно, ліцензійною), обладнаний процесором AMD з тактовою частотою в 500 мегагерц, 256 мегабайтами оперативної пам`яті і накопичувачем CF flash місткістю в два гігабайти.

Відмітною особливістю Tianfu стане спеціальна сенсорна пластина, яка замінить майбутнім володарям комп`ютера для селян клавіатуру і мишу. За допомогою стилуса і сенсорної пластини користувачі зможуть управляти комп`ютером без клавіатури і не витрачати час на освоєння пиньина, одного із способів транскрипції ієрогліфів через англійські букви.

Лента.ру