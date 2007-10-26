Американські астронавти закінчили вихід у відкритий космос (фото)
19:51, 26 жовтня 2007Наука та IT
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Американські астронавти Скотт Паразінські та Дуг Вілок закінчили вихід у відкритий космос і повернулися на МКС, повідомляє Центр управління польотами (ЦУП). Астронавти прибрали антену з ферми Z1, від`єднали кабелі охолодження від ферми Р6, підготувавши її до майбутнього переміщення, а також встановили на тимчасове місце привезений шатлом вузол "Хармоні", до якого згодом будуть приєднані японський і європейський лабораторні модулі.
Координував дії колег, що перебували в космосі, італійський астронавт Паоло Несполі, а Стефані Вілсон, Клейтон Андерсон і Денієл Тані керували рукою-маніпулятором станції.
|Паоло Несполі готує до виходу у відкритий космос Скотта Паразінські
|Дуглас Вілок (Douglas Wheelock) пересувається за допомогою крана-маніпулятора
|Стефані Вілсон і Клейтон Андерсон зсередини керують краном-маніпулятором МКС
Лента.ру, фото Reuters / NASA
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