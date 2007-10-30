США погодилися ще 4 роки платити за зберігання в Україні радянських ракет

00:51, 30 жовтня 2007
Наука та IT
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Делегація з Пентагону побувала в Павлограді

Прапор СШАСША продовжать надавати допомогу Україні у забезпеченні зберігання твердопаливних двигунів ракет SS-24 у Павлограді (Дніпропетровська обл.) протягом ще чотирьох років після закінчення чинності попередніх угод у січні 2008 р. Про це повідомляє Національне космічне агентство України за підсумками візиту в країну делегації Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США на чолі з менеджером проекту ліквідації твердопаливних ракетних двигунів SS-24 Вільямом Муном.

На переговорах обговорювали питання технічного завдання щодо робіт із забезпечення зберігання та обслуговування твердопаливних двигунів ракет SS-24. Делегація США відвідала державне підприємство "НВО "Павлоградський хімічний завод" і Павлоградский механічний завод для ознайомлення з об`єктами зберігання твердопаливних двигунів і станом робіт з їх убезпечення.

Сполучені Штати виділяють близько 800 тис. дол. на рік для безпеки зберігання ракетних двигунів SS-24. Угоди чинні до кінця 2007 р. Українська сторона пропонувала подовжити їх до кінця 2011 р., коли планується закінчити утилізацію ракетного палива.

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