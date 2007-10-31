”Всесвітній туалетний саміт” відкриється в Нью-Делі

“Всесвітній туалетний саміт", направлений на вирішення глобальних проблем у галузі гігієни і санітарії, відкривається в середу в індійській столиці.

Учасниками цього найбільш значущого міжнародного заходу у галузі гігієни стануть більше 230 делегатів з Індії і близько 190 зарубіжних гостей - представників компаній-виробників унітазів, членів некомерційних організацій, учених, муніципальних чиновників, інженерів.

Учасники "саміту" розкажуть про досвід пропаганди гігієни в індійських селах, про попередження розповсюдження водних інфекцій, про ситуацію з гігієною і доступність туалетів у різних країнах.

Доповідачка з Автралії заявила виступ під назвою "Туалети на телебаченні", а представник Греції пообіцяв розповісти про давньогрецькі унітази.

Учасники зможуть поповнити свої знання про останні досягнення у сфері туалетного дизайну, про програму поліпшення туалетів у Японії, про нове покоління туалетів у німецькому місті Ганновер.

Організатором "Всесвітнього туалетного саміту" є Світова туалетна організація - неурядова організація зі штаб-квартирою у Сінгапурі. Співорганізатором "Туалетного саміту-2007" з боку Індії виступає неурядова організація "Сулабх інтернешнл", що здобула популярність завдяки створенню економічного беззмивного унітазу і технології будівництва і обслуговування платних громадських туалетів.

Захід проводиться в сьомий раз. Минулого року "саміт" приймала Москва.

РІА Новости