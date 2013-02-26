В Одесі сіли на хвіст банді скімерів

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

«До міліції звернулася директор відділення одного з комерційних банків. Жінка повідомила, що з карткових рахунків деяких клієнтів незаконно зняті грошові кошти. Перевіркою факту зайнялися працівники управління по боротьбі з кіберзлочинністю. У ході огляду банкоматів на одному з них оперативники виявили пристрій для відеофіксації введення ПІН-коду і пристрій для зчитування персональної інформації з магнітної смужки персональної банківської карти клієнта», - розповіли у відділі.

У ході оперативно-розшукових заходів встановили особу 38-річного громадянина іноземної держави, якого затримали під час установки спецпристрою на одному з банкоматів у центрі міста. У затриманого вилучено речові докази - саморобні пристрої для зчитування інформації з платіжних карт.

Крім того, встановлено, що цей громадянин – учасник злочинного угрупування, до якого, окрім нього, входять ще четверо громадян тієї ж держави. Вони скоювали аналогічні злочини як в Україні, так і в інших країнах СНД.

Стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки) КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Вживаються заходи з розшуку і затримання інших учасників ОЗУ. Слідство триває.