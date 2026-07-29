Фахівці обрали найкращі OLED-монітори для ігрового комп'ютера у 2026 році

Після тестування десятків моделей склався невеликий перелік із п’яти пристроїв, що відповідають різним потребам і бюджетам.

OLED-монітори стають доступнішими та кращими за традиційні LCD-панелі для ігор, пропонуючи глибокий чорний колір, практично миттєву швидкість відгуку та вражаючий HDR. Експерти PC Gamer склали актуальний рейтинг найкращих OLED-моніторів для ігрових ПК.

Після тестування десятків моделей найкращим загалом визнали MSI MPG 322UR X24 з 32-дюймовою QD-OLED-матрицею, роздільною здатністю 4K, частотою 240 Гц і часом відгуку 0,03 мс. На думку експертів, монітор практично не має серйозних недоліків, а виробник також пропонує трирічну гарантію від вигорання.

Найвдалішим OLED-монітором для ігор у роздільній здатності 1440p визнано 27-дюймовий MSI MPG 271QRX із частотою 360 Гц. Ця модель забезпечує найкращий баланс між якістю зображення та продуктивністю в динамічних іграх на кшталт Counter-Strike 2 та Apex Legends.

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Найкращою бюджетною моделлю є 27-дюймовий Alienware AW3423DWF із частотою 240 Гц і роздільною здатністю 1440p. Незважаючи на те, що монітор вийшов ще у 2022-му, експерти вважають його однією з найвигідніших покупок завдяки помітному зниженню ціни. При цьому він, досі, пропонує чудову якість зображення, насичені кольори, глибокий чорний колір і відмінний HDR.

Серед ультрашироких моделей перше місце посів Gigabyte MO34WQC2, який пропонує майже флагманську якість картинки я за більш доступною ціною. Він отримав 34-дюймову вигнуту QD-OLED-панель зі співвідношенням сторін 21:9, завдяки чому особливо добре підходить для гонок та RPG, де широкий кут огляду робить ігровий процес більш захоплюючим.

Нарешті, найкращим монітором з матрицею WOLED визнано LG UltraGear 32GS95UE. Модель підтримує роботу в двох режимах: 1080p із частотою 480 Гц для змагальних ігор та 4K із частотою 240 Гц для максимальної якості зображення. Час відгуку становить 0,03 мс, а коефіцієнт контрастності – 1 500 000:1.

Раніше фахівці називали п’ять налаштувань, які потрібно змінити на моніторі вже сьогодні. Навіть преміальний монітор часто "з коробки" працює не на максимумі своїх можливостей.

Згідно з останнім опитуванням Steam, 51% ПК-геймерів досі використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. У свою чергу, на 2К перейшло лише 20% геймерів. Найпопулярнішою відеокартою в червні 2026 року є RTX 4060.

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