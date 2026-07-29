Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ України в ЄС, - FT

Петер Мадяр продовжує політику Орбана, хоч і виглядає більш договороспроможним.

Зміна влади в Угорщині так і не зняла повністю проблеми України на шляху до членства в ЄС. Новий уряд так само продовжує блокувати переговори, хоч його позиція і не здається настільки ж непоступливою, як під час урядування Віктора Орбана. Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, технічні переговори про вступ країни-кандидата складаються з шести тематичних блоків, відомих як "кластери". Вони стосуються інституційних реформ та узгодження національного законодавства із законодавством ЄС за низкою напрямків. При цьому для відкриття та закриття кожного такого кластера потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС.

Європейська комісія стверджує, що Україна виконала всі формальні вимоги для початку переговорів за всіма шістьма кластерами, але Угорщина за часів Віктора Орбана блокувала початок процесу. У травні в Будапешті змінився уряд, і Угорщина дала згоду на відкриття першого кластера "фундаментальних питань". Трохи згодом було запущено другий кластер, що охоплює питання зовнішньої політики та питання безпеки.

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Але минулого тижня Будапешт відклав відкриття наступних кластерів, що стосуються питань інтеграції української економіки в єдиний ринок ЄС та ширшої економічної та соціальної політики. Як розповіли Financial Times двоє осіб, обізнаних з цим питанням, новий уряд Угорщини не бажає повністю відмовлятися від політики, яку проводили їхні попередники.

Неназваний європейський дипломат назвав це "проблемою", яку все ж можна буде вирішити. Однак для цього доведеться вести прямі політичні торги з Петером Мадяром.

Financial Times нагадує, що раніше новий прем'єр-міністр Угорщини неодноразово виступав проти прискореного вступу України в ЄС, а давно обіцяна зустріч із президентом України так і не відбулася.

Політика Угорщини

Як писав УНІАН, в середині липня парламент Угорщини ухвалив конституційну поправку, якою з посади було знято президента Тамаша Шуйока та голову Конституційного суду Петера Полта. Обоє були ставленниками попереднього керівника країни Віктора Орбана. Петер Мадяр заявив, що реформа є виконанням його обіцянки ліквідувати "мафію" Орбана.

Також ми розповідали, що Угорщина розпочала розслідування ймовірних зв’язків екс-міністра закордонних справ Петера Сійярто з Росією після витоку записів його розмов із Сергієм Лавровим. На них він передавав інформацію про зустрічі ЄС та пропонував допомогти послабити санкції проти Москви.

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