У Польщі сталася різка зміна настроїв щодо України: що показало нове опитування

Більшість поляків висловились проти вступу України до Євросоюзу та навіть надання подальшої допомоги.

У Польщі 36% громадян заявили, що їхнє ставлення до українців з початку повномасштабної війни погіршилося. Про це повідомляє RMF24, посилаючись на результати опитування Opinia24.

При цьому, більшість учасників опитування (54%) сказали, що їхнє ставлення до українців з початку вторгнення РФ у 2022 році не змінилося. А ще 3% заявили, що їхнє ставлення до громадян України покращилося.

Також респондентам поставили питання щодо вступу України від ЄС. Так 52% поляків не підтримали цю ініціативу, а підтримали лише 33%.

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Крім того, 44% поляків висловилися за зупинку допомоги Україні від Польщі на тлі питання про УПА. При цьому 41% заявили про необхідність продовжити надання допомоги.

А на запитання, чи підтримують поляки рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, 55% відповіли ствердно. Тоді як 27% респондентів виступили проти цього рішення.

Як поляки ставляться до українців

Нагадаємо, раніше соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович пояснював, що погіршення ставлення поляків до українців повʼязане із заявами місцевої влади. Водночас експерт наголосив, що подібні суперечки між Україною та Польщею може активно використовувати РФ у власних інтересах.

Учора у Польщі відповіли російському диктатору Володимиру Путіну на заяви про територіальні претензії Варшави до України. Польська влада переконана, що Кремль хоче спровокувати протистояння між союзниками.

Зазначимо, що останнім часом у Польщі почала зростати кількість нападів на українців. Зокрема під час одного з таких випадків, який стався 27 липня, троє поляків побили українську пару. Пізніше правоохоронці затримали двох нападників.

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