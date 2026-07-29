В ОП показали ракетодрон 'Бандероль', яким росіяни 'кошмарять' Одесу

Без іноземних компонентів РФ не могла б виробляти ці ракети, зазначив Власюк.

В Офісі президента показали малу крилату ракету ближнього радіуса дії "Бандероль", яку РФ використовує для атак по Україні. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Як зазначив Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, РФ активно використовує ці ракети для того, щоб "кошмарити" Одесу.

"Червень-липень, 16 обстрілів продуктової інфраструктури в Одесі. З них 80% – це "Бандероль". Конкретно ця "Бандероль" 2025 року випуску. От її компоненти. Ті "Бандеролі, які там прилітають – це вже 2026 рік випуску і вони трохи змінилися", – сказав Власюк.

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Зазначається, що ця ракета має швидкість 550-600 км/год і може нести 150 кілограмів вибухівки. Вона може запускатися як із землі, так і з морських платформ та літаків. Ракета рухається на висоті до 100 метрів. А через значну швидкість, збити її зі стрілецької зброї складно. Для протидії цим ракетам необхідне використання зенітно-ракетних комплексів, однак Україна не виробляє боєприпаси для них.

За словами Власюка, РФ використовує у цих ракетах значну кількість компонентів, які вона купує не лише в Китаї, а й в західних країнах. Зокрема в США, Австралії, Південній Кореї та країнах Європи.

"Якби не було доступних іноземних компонентів, я думаю, вони б їх не випускали. Іноземні компоненти доступні, тому ми бачимо свіжі "Бандеролі" 2026 року, в яких є іноземні компоненти 2025-2026 років", – наголосив Власюк.

"Бандероль": важливі новини

Раніше стало відомо, що у РФ зʼявилися наземні пускові установки для ракет "Бандероль". За даними аналітиків, наразі ця установка може перебувати на етапі тестування. Однак не виключено, що РФ може приховувати її використання.

Водночас у Франції днями представили новий ЗРК CMI (Counter Mass Interceptor), який був створений для протидії БПЛА, ракетам та вертольотам. На думку експертів, ця система може могла б стати ефективним засобом боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками та ракето-дронами S8000 "Бандероль". Однак проблема в тому, наскільки швидко Париж може наростити виробництво цих засобів. Оскільки наразі, за прогнозами експертів, Україна може розраховувати на ці засоби не раніше, ніж за 18 місяців.

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