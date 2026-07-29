Найновіший літак Airbus встановив вражаючий світовий рекорд, провівши в небі понад добу

Головне питання полягає у тому, чи зможуть пасажири почуватися добре після 20 годин у повітрі.

Марафонський переліт Airbus A350-1000ULR із Мельбурна до Тулузи завершено – авіалайнер подолав 23 075 км за 24 години 24 хвилини, що стало новим світовим рекордом тривалості та дальності безпосадкового польоту для комерційних пасажирських літаків. Про це повідомив офіційний сайт Airbus.

Авіалайнер із трьома екіпажами успішно повернувся до Тулузи, подолавши маршрут через Тихий океан, США та Канаду. Безпосередньо перед посадкою літак несподівано пішов на друге коло, додавши події більшої видовищності.

Сам маршрут проходив на схід, тоді як тижнем раніше цей самий літак летів із Тулузи до Мельбурна коротшим західним маршрутом, подолавши близько 16 900 км за 19 годин.

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Якщо новий результат буде офіційно підтверджено, 24-годинний переліт перевершить показник 2005 року, коли Boeing виконав переліт літака 777-200LR з Гонконгу до Лондона. Тоді лайнер подолав близько 21 600 км за 22 години 42 хвилини.

Головна мета випробувань – перевірити, чи може новий літак виконувати політ тривалістю близько 23 годин

Раніше пасажири, які подорожували з Європи до Австралії, були змушені миритися з пересадками – чи то на Близькому Сході, чи то в Південно-Східній Азії. Airbus A350-1000ULR покликаний докорінно змінити цю ситуацію.

Головним замовником літаків є австралійська авіакомпанія Qantas Airways, яка реалізує амбітний Project Sunrise. Його мета – запуск регулярних комерційних безпересадкових авіарейсів з міста Сідней та інших міст східного узбережжя Австралії до Лондона та Нью-Йорка.

Головна конструктивна особливість Airbus A350-1000ULR полягає у встановленні додаткового заднього центрального паливного бака на 20 000 літрів. Окрім того, новий Airbus має зменшену пасажиромісткість (238 місць).

Як справи у головного конкурента Airbus

Раніше стало відомо, що компанія Boeing завершила сертифікаційні льотні випробування 737 MAX 10 – найбільшої версії у сімействі 737 MAX. У межах програми три тестові літаки здійснили 976 польотів загальною тривалістю понад 2060 годин. Крім того, вони пройшли близько 1040 годин наземних випробувань.

Американська компанія планує отримати сертифікацію для 737 MAX 10 та молодшої моделі 737 MAX 7 до кінця цього року. Постачання обох модифікацій замовникам мають розпочатися у 2027-му.

Зазначимо, що американський авіабудівний гігант продовжує укладати масштабні контракти, зокрема за сприяння Білого дому. Раніше президент США Дональд Трамп казав, що допоміг Boeing продати понад тисячу літаків, назвавши себе "королем продажів".

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