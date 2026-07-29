У якого смартфона найкраща камера у 2026 році: iPhone пролетів повз топ-5

До трійки лідерів увійшли моделі від брендів Huawei, Vivo та Oppo.

Фахівці лабораторії DxOMark, яка складає рейтинги смартфонів, оновили рейтинг мобільних пристроїв з найкращими камерами в липні 2026 року. Компанія використовує професійне рішення DxOMark Analyzer, яке вимірює різкість, шум, динамічний діапазон, передачу кольорів та роботу автофокусу.

Наразі перше місце в рейтингу камерофонів посідає Huawei Pura 80 Ultra, який набрав 175 балів. Пристрій чудово підходить для найрізноманітніших умов зйомки завдяки великому 1-дюймовому сенсору, висувній оптиці та унікальній системі з двох перископів з оптичним зумом до 10x.

Vivo X300 Ultra посів друге місце у зведеному рейтингу, поступившись лідеру 5 балами. Головна особливість смартфона – дві камери з сенсорами по 200 Мп. Також користувачі можуть підключити додатковий телеоб'єктив, перетворивши смартфон на щось на зразок повноцінної камери. Замикає трійку лідерів OPPO Find X9 Ultra з 170 балами.

Відео дня

Топовий iPhone 17 Pro посів 6-те місце в глобальному рейтингу мобільної фотографії. Хоча його камера стала кращою порівняно з 16 Pro, експерти відзначили помітний рівень шуму під час зйомки в приміщенні та при слабкому освітленні, а також втрату деталізації на середніх рівнях зуму.

Також фахівці радять звернути увагу на Vivo X200 Ultra, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 17 Ultra та Honor Magic 8 Pro, якщо ви шукаєте пристрій із найкращими фотоможливостями на ринку.

За чутками, Apple готує потужне оновлення камер у iPhone 18 Pro. Головною "фішкою" має стати основна камера зі змінною діафрагмою, яка помітно поліпшить якість знімків в умовах слабкого освітлення.

Тим часом Android-виробники готують смартфони із фронтальною камерою 100 Мп і квадратним сенсором формату 1:1. Така конструкція має скласти конкуренцію Apple Center Stage в iPhone.

Вас також можуть зацікавити такі новини: