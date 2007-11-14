Відбудеться прес-конференція «Комунікації: управління змінами» та «Імідж України»

16 листопада в 9.00 в Готелі „Русь” (зал «Венеція») відбудеться прес-конференція з нагоди відкриття другого Міжнародного саміту «Дні PR в Україні 2007» на тему: «Комунікації: управління змінами» та «Імідж України». Саміт проходить під егідою Міжнародної асоціації зв`язків з громадськістю (IPRA, London) і за підтримки Української PR-ліги. Офіційний ресурс www.prdays.com.ua

У прес-конференції візьмуть участь: Горан Шоберг (Швеція), екс-президент Міжнародної асоціації PR, автор світових стандартів PR; Томас Айхеліс (Німеччина), екс-президент Європейської конфедерації PR, фахівець з іміджів країн; Тоні Міхан (Великобританія), член IPRA, визнаний лідер серед стратегій PR; Денис Богуш (Україна), керівник оргкомітету Саміту «Дні PR в Україні 2007», член IPRA.

Акредитація журналістів

тел. (8044) 284-67-40 або 8 067 940-94-76. Наталія Кузнецова

E-mail:prdays@ukr.net,

www.prdays.com.ua