Український астроном вперше за роки Незалежності відкрив нову комету (фото)
18:56, 15 липня 2013Наука та IT
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Співробітник Кримської станції Астрономічного інституту ім. Штернберга Геннадій Борисов відкрив нову комету C/2013 N4 (BORISOV).
Комета стала першою, відкритою за роки Незалежності / Фото: DT.ua
Відкрита кримським астрономом комета стала першим такого роду відкриттям за час незалежності України, пише РБК-Україна, з посиланням на Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації.
C/2013 N4 отримала ім'я українського вченого / Фото: DT.ua
C/2013 N4 присвоїли ім'я українського вченого. Вона проходить через сузір'я Візничого (Auriga).
Вперше 51-річний астроном Борисов виявив комету 8 липня 2013 на трьох знімках з 20-сантиметрового астрографа Кримської станції, де він побачив об'єкт 13-ї зоряної величини.
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13 липня відкриття підтвердили японські, британські, італійські, російські та американські вчені-астрономи.
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