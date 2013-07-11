Миколаївська обсерваторія може подати заявку до ЮНЕСКО

Як повідомляє Урядовий портал, Миколаївська обсерваторія у середині березня рішенням суду була повернена у власність держави.

Як наголосив голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко, це означає, що «майнові питання повністю врегульовані і тепер шлях із кандидатів у повноправні члени Списку світової спадщини ЮНЕСКО для обсерваторії відкритий».

Він підкреслив, що Миколаївська астрономічна обсерваторія як цілісна історико-культурна заповідна територія була включена до Попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України ще у 2007 році.

«Минуло уже шість років, а обсерваторія й досі перебуває у якості претендента до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це було спричинено насамперед неузгодженістю стосовно права власності на нерухоме майно обсерваторії, що не дозволяло оформити пакет необхідних документів. Але ми добилися усунення всіх перешкод на цьому шляху», - сказав Семиноженко.

За його словами, зараз залагоджуються останні юридичні питання, після чого можна буде збирати відповідні документи і подавати до ЮНЕСКО.

*** Миколаївська астрономічна обсерваторія - одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи. Заснована у 1821 році за наказом адмірала Олексія Грейга як морська обсерваторія з метою забезпечення Чорноморського флоту морехідними картами та навчання морських офіцерів астрономічним методам орієнтування, проведення атестації навігаційних приладів, складання зоряних карт і каталогів положень зірок, визначення координат комет і планет.

Обсерваторія має статус пам’ятки архітектури національного значення. До складу пам'ятника входить територія площею 7,1 га, головна будівля як пам'ятник архітектури, старі й сучасні павільйони та споруди наукового і господарського призначення, парковий ландшафт і чавунна огорожа.

13 березня Господарський суд Миколаївської області задовольнив позов в інтересах держави в особі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації та визнав права держвласності на нерухоме майно обсерваторії.