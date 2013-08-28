Веб-сайт New York Times постраждав вдруге за місяць

У середині серпня сайт газети припинив свою роботу приблизно на дві години. Тоді причиною відключення стали проблеми через технічні роботи.

Як повідомила газета, у вівторок причиною відключення також стали технічні негаразди. Сайт був недоступний для деяких користувачів.

Представник газети Ейлін Мерфі (Eileen Murphy) написала в Twitter, що, за попереднім розслідування, причиною неполадок стали дії зловмисників.

На цю тему: Guardian змушена передати документи Сноудена до New York Times

Кілька днів тому британська газета Guardian повідомила, що на тлі тиску з боку британської влади має намір надати New York Times доступ до документів від екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, котрі проливають світло на використання британськими спецслужбами програм стеження, передає РІА Новости.