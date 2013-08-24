Guardian змушена передати документи Сноудена до New York Times

"В атмосфері сильного тиску з боку уряду Британії ми (Guardian) вирішили підключити нашого американського партнера (New York Times) до роботи з документами, що стосуються британського Центру урядового зв'язку (GCHQ)", - йдеться в заяві британської газети.

Журналісти Guardian розраховують, що співпраця з американським виданням дасть змогу і надалі публікувати інформацію про програми стеження британських спецслужб.

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Раніше головний редактор Guardian Алан Ресбріджер заявив про знищення кількох жорстких дисків з комп'ютерів газети Guardian, нібито здійснене під контролем британських спецслужб.

Ресбріджер погодився на це "дещо безглузде" заняття, оскільки у розпорядженні видавництва є безліч цифрових копій матеріалів за межами Великобританії. "Це була доволі дивна ситуація. Я пояснив їм (агентам), що існують копії, і що ми, як і Wikileaks, не працюємо в Лондоні поодинці", - розповів він.