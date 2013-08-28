Сирійські хакери зламали Твіттер

Зокрема, представникам SEA вдалося змінити частину інформації про адміністратора доменного ресурсу Twitter.com.

Представник Twitter, з яким зв'язалося видання Business Insider, сказав, що компанія знає про це і працює над розв'язанням ситуації. Більш докладний коментар він обіцяв дати пізніше.

Хакери з SEA також взяли на себе відповідальність за злом доменних регістрів сайтів видань The New York Times і Huffington Post.

Про те, що сайт The New York Times зазнав хакерської атаки, представники газети повідомили раніше у вівторок. Версій про те, хто може стояти за атакою, тоді не висувалося.

На цю тему: Веб-сайт New York Times постраждав вдруге за місяць

О третій ночі сайт The New York Times ще не працював, сайту Huffington Post вдалося витримати атаку.

«Сирійська електронна армія» - група хакерів, які підтримують режим Асада. Вони регулярно влаштовують атаки на сайти провідних світових ЗМІ та інших організацій з метою домогтися висвітлення сирійського конфлікту з позиції уряду.

SEA, зокрема, організовувала хакерські атаки на сайти BBC, National Public Radio, Human Rights Watch, The Onion і Financial Times, передає Лента.ру.