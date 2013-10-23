Нова ОС від Apple вже доступна безкоштовно в Mac App Store (фото)

Зупинимося ще раз на ключових особливостях, про які в ході минулої презентації розповів Крейг Федеріго. Десята за рахунком версія OS X отримала свою назву на честь серфінг - зони Mavericks, що розташована в Каліфорнії. Мабуть, найбільш помітною відмінністю, яка припаде до душі абсолютно всім, стала повна безкоштовність OS X 10.9.

Це сталося вперше в історії настільних операційних систем Apple, повідомляє iPhones.ru.

OS X Mavericks здатна поліпшити і без того видатні показники часу роботи комп'ютерів під управлінням Intel Haswell . Так , наприклад , MacBook Air цього року зможе пропрацювати на годину більше при перегляді сторінок в Мережі за допомогою Safari. Відтворення музики в iTunes також збільшиться приблизно на півтори години. Але всі ці цифри лише красива обгортка для реальної функції енергозбереження , вбудованої в Mavericks . Працює вона на зразок багатозадачності в iOS . Згорнуте або неактивне в даний момент додаток перестає споживати обчислювальну потужність процесора, а разом з нею і енергію акумулятора. Само собою це не стосується програм, що працюють у фоновому режимі.

Простіше кажучи, ваш комп'ютер Apple пропрацює як мінімум не менше після переходу на OS X 10.9 , а в ідеалі навіть більше, ніж зазвичай. OS X Mavericks володіє абсолютно новими можливостями по роботі з оперативною пам'яттю. Головна з них отримала назву Compressed Memory . За словами Крейга Федеріго , Compressed Memory дозволяє вмістити 6 ГБ даних в оперативній пам'яті в об'єм рівний всього 4 ГБ. Слідом за iOS Apple оснастила картами власної розробки і настільну операційну систему. Серед нових додатків користувачів чекає і iBooks . Ще один перебіжчик з світу iOS. Додаток має рівно тими ж функціями, підтримують купівлю книг і їх інтерактивне вміст. Читати в будь-якому місці і на будь-якому пристрої тепер стало ще зручніше.

Змінам піддався також Safari. OS X 10.9 безкоштовна для всіх і кожного незалежно від того , чи використовуєте ви Mountain Lion або Snow Leopard . OS X Mavericks вже доступна в Mac App Store.