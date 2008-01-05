Американська авіакомпанія оснастить пасажирські літаки системою ПРО

Американська авіакомпанія „American Airlines“ хоче з метою тестування оснастити свої пасажирські літаки системами протиракетної оборони. За даними газети „USA Today”, в квітні такі системи матимуть на борту три літаки типу Boing 767. Таким чином у разі потреби вони зможуть захистити себе від можливих терористичних нападів. Як повідомляється, британська лазерна система дозволятиме вчасно знищувати ракети, які наближатимуться до літаків. Авіакомпанія заявила, що під час виконання переоснащеними літаками регулярних рейсів тестування не проводитиметься й терористичні напади не симулюватимуться, передає Німецька хвиля.