Торговельне представництво США назвало піратськими два українські інтернет-сайти

Згідно зі звітом, урядове агентство надалі передасть складені списки на розгляд до посольства США для забезпечення дипломатичного тиску на владу країн, в яких через Інтернет розповсюджується неліцензійний контент.

За даними USTR, до списку розповсюджувачів «піратських» даних також увійшли, зокрема, українські фізичні ринки «Петрівка» і «7-й кілометр», а також соціальна мережа «Вконтакте» і російський торрент-трекер Rutracker.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році після звернення Торговельного представництва США міліція закрила один з найбільших український порталів обміну файлами Eх.ua.

Правоохоронні органи заявили, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що усі питання з правовласниками законодавчо врегульовано.

Після закриття Eх.ua користувачі Інтернету на знак протесту масово атакували сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ тощо.

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2 лютого 2013 року міліція відкликала вимогу про блокування порталу Eх.ua, а 3 лютого ресурс частково відновив роботу.

У червні минулого року Міністерство внутрішніх справ повернуло адміністрації файлообмінника Eх.ua обладнання, раніше вилучене для проведення експертизи.

Довідка УНІАН. USTR координує зовнішньоторговельну політику США і займається розробкою торговельного законодавства. Відомство було засноване у 1962 році і є частиною Виконавчого офісу президента США.

USTR щороку видає список, який включає країни, що не забезпечують адекватний і ефективний правовий захист інтелектуальної власності.