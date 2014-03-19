Картографи National Geographic мають намір позначати Крим як спеціальну територію

Фахівці Національного географічного товариства США National Geographic Society планують позначати на своїх картах Крим як спеціальну територію. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на агентство Bloomberg.

Головний географ суспільства Хуан Вальдес обґрунтував це тим, що після ратифікації російським парламентом договору про входження Криму та Севастополя до складу РФ ці території офіційно стануть частиною Росії.

Читайте такожВ Москві вже окреслили кордон Росії з Україною в Криму

"Я зобов'язаний стежити за ситуацією в світі для забезпечення гарантії того, що карти відображають існуючу реальність, якою б вона не була", - цитує Bloomberg Вальдеса.

Як раніше повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 березня, в Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.