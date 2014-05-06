"ВКонтакте" показує Крим частиною Росії тільки для росіян

Соціальна мережа "ВКонтакте" почала відображати населені пункти анексованого півострова Крим у складі Російської Федерації для користувачів з Росії. Про це ИТАР-ТАСС повідомив представник соцмережі Георгій Лобушкин.

Тепер для пошуку людей із Сімферополя або Севастополя потрібно вказати Росію країною проживання, вказуючи Україну, міста не знаходять.

"З початку минулого тижня російські користувачі "ВКонтакте" можуть знайти кримські міста у складі Росії", - сказав Лобушкин. При цьому українські користувачі бачитимуть міста півострова у складі України, уточнив він.

Крим у складі Росії вже відображають російські інтернет-компанії Mail.Ru Group і "Яндекс". При цьому остання відображає Крим у складі України для українських користувачів і Туреччини, які не визнали референдум у Криму.

Google з 11 квітня відображає Крим як територію Росії, але зберіг для відображення населених пунктів в регіоні позначку "Україна". На картах Bing півострів розмежований і з боку України, і з боку Росії, при цьому населені пункти підписані як українські. В інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" Крим підписаний як спірна територія.

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