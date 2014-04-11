Російська версія Google позначила Крим як частину Росії

При заході на версію Google Maps для Росії (www.google.ru/maps) між Кримом і Україною проведена межа, аналогічна до кордонів між іншими державами на картографічному сервісі Google. При користуванні українською версією карт (https://maps.google.com.ua/) виявляється, що такої межі між півостровом і Україною немає. Раніше на всіх версіях карт Google Крим позначався як українська територія.

Про це пише Лента.ру.

У російській прес-службі Google пояснили, що компанія намагається об'єктивно відображати на картах спірні регіони і об'єкти. «В релевантних випадках межі спірних територій на картах мають спеціальне позначення. У тих країнах, де у нас є локалізовані версії карт, ми дотримуємося місцевих законів щодо відображення меж і використання тих чи інших назв», - сказали в Google.

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Минулого місяця схоже рішення прийняла і російська компанія «Яндекс». З 24 березня сервіс «Яндекс.карти» включила Крим до складу Росії, однак користувачі з України бачать Крим у складі України. У Казахстані, Білорусі та Туреччини, де також працює «Яндекс», користувачі карт бачать належність територій «згідно офіційної російської позиції».

Севастополь і Крим увійшли до складу Росії після референдуму, проведеного на півострові 16 березня. Переважна більшість учасників голосування висловилися за приєднання до РФ. 18 березня президент Володимир Путін і керівництво півострова підписали відповідний договір. У Києві, США і ЄС відмовилися визнавати підсумки референдуму, назвавши його незаконним.