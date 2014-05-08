Аудиторія інтернету наблизилася до рекордних трьох мільярдів

До кінця 2014 року число користувачів інтернету у світі сягне майже 3 мільярдів. Про це йдеться в релізі Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) при ООН.

Наголошується, що дві третини від загального числа користувачів інтернету у світі припадає на країни, що розвиваються. Більше 90% населення, яке ще не користується інтернетом, проживає в країнах, що розвиваються.

Майже 20% населення Африки до кінця 2014 року буде приєднано до мережі, у той час як у 2010 році ця цифра становила всього 10%.

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"У Північній та Південній Америці приблизно 2 з 3 осіб до кінця 2014 року будуть користуватися інтернетом, що відповідає найвищим після Європи темпам проникнення", - наголошує організація.

В Європі до кінця 2014 року рівень проникнення інтернету сягне 75% (або 3 з 4 осіб).

Близько 45% користувачів інтернету в світі проживатимуть в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, йдеться в релізі.

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Також в МСЕ зазначають, що до кінця 2014 року 44% домогосподарств у світі матимуть доступ до інтернету. В країнах, що розвиваються, до інтернету будуть приєднані близько 31% домашніх господарств, порівняно з 78% - у розвинених країнах.

"Більше половини домашніх господарств в СНД будуть під'єднані до інтернету. В Африці до інтернету будуть приєднані тільки близько десяти відсотків домашніх господарств", - підкреслюють в МСЕ.

МСЕ є провідною установою Організації Об'єднаних Націй в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.