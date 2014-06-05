Google обіцяє допомогти у разі природних катаклізмів
17:16, 05 червня 2014Наука та IT
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Компанія Google допрацює свої сервіси пошуку, карт, а також асистента Google Now, які зможуть допомогти у випадку надзвичайних ситуацій.
Google буде допомагати під час лих / fan-girl.org
Про це пише ТСН.
"Ми запустили публічні сповіщення з офіційних джерел, таких, як Національна служба погоди, через Google Now, Search і Google Maps. Тепер найважливіші попередження будуть включати твіти, які допоможуть відповісти на важливі питання: чи закриваються школи? Чи евакуюються сусіди? Що відбувається на першому фронті бурі?" - заявив Google.
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Таким чином, додатки від Google зможуть показати найактуальнішу інформацію від першоджерел, що дозволить людям, які потрапили в зону лиха, врятуватися від стихії.
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