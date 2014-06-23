Microsoft буде відключати користувачів застарілих версій Skype

Через кілька місяців користувачі Skype для Windows версії 6.13 і старіше і для Mac версії 6.14 і старіше не зможуть увійти в свій обліковий запис, поки не оновлять його до більш сучасної версії, пише Computerworld з посиланням на представника Microsoft, передає "Новий час".

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Skype 6.13 для Windows вийшов в січні, а Skype 6.14 для Mac - в лютому цього року.

Компанія пояснила відключення старих версій турботою про користувачів. Таким способом в IT-гігант планує спонукати клієнтів до нових функцій більш нових версій. Серед включених в останні версії особливостей входить відправка повідомлень абонентам офлайн, повний перегляд історії листування на різних гаджетах і синхронізація статусу повідомлень (прочитано або не прочитано) на девайсах різного типу.

Недавно Microsoft змусила користувачів Windows 8.1 перейти на Windows 8.1 Update, надавши їм термін до 10 червня. Власники ПК, які не оновилися, після цієї дати не можуть отримувати інформацію для автоматизованого внесення змін у файли.