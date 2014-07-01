Сервіс Gmail буде підтримувати кириличні поштові адреси

За словами представника корпорації Google Джордін Б'юкенен, Gmail стане першим поштовим сервісом, який буде повністю підтримувати поштові адреси, в яких використовуються символи національних алфавітів. За його словами, нові можливості стануть доступні користувачам найближчим часом, передає Newsru.com.

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Це нововведення дасть користувачам можливість відправляти і приймати повідомлення з кириличних електронних адрес. Назви поштових скриньок на кирилиці будуть коректно відображатися як до, так і після знака "@".

Експерти вважають, що відсутність повноцінної пошти для кириличних доменів стримує їх поширення. Над створенням нового стандарту для кириличної пошти близько 9 років працює спеціальна група інженерної ради інтернету.

Нагадаємо, процес делегування Україні кириличної доменній зони .укрбув завершений у березні. Очікується, що нова зона повинна стати більш ліберальної порівнянні з діючою .ua.