Пошуковою системою Google в інтернеті користуються 89% українців – дослідження

Близько 89% українських інтернет-користувачів принаймні один раз на місяць використовують в особистих цілях пошукову систему від компанії Google, повідомляється в результатах дослідження споживчої поведінки, проведеного компанією TNS Infatest на замовлення інтернет-корпорації.

За даними дослідження, 65% інтернет-користувачів мінімум раз на місяць спілкуються в мережі за допомогою програми Skype, а 61% українців – переглядають відео в YouTube.

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Разом із тим, 57% користувачів онлайн-сервісів Google знаходиться у віковій категорії від 16 до 34 років, 45% мають дітей, а 37% здобули вищу освіту.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітичної компанії GFK Ukraine, рівень проникнення інтернету (кількість користувачів, які заходили в мережу хоча б раз на місяць) в Україні в 2013 році порівняно з роком раніше зріс на 6 процентних пунктів – до 50%.

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Довідка УНІАН. Заснована в 1998 р., компанія Google є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, зокрема, власником найвідомішого однойменного пошуковика. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії.

В Україні корпорація представлена компанією «Google Україна».