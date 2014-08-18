Новий iPhone неможливо буде подряпати

Сапфір, який використовується в розкішних годинниках, є більш твердим і стійким до подряпин, ніж скло, але і дорожчим, що може відбитися на ціні пристрою.

WSJ цитує старшого аналітика Yole Développement's Ерік Вайрі, який стверджує, що виробництво екрану з Gorilla Glass - матеріалу, що використовується в iPhone 5 і в багатьох інших потужних смартфонах - $3, в той час як екран з сапфіру може коштувати $16.

Читайте такожУ мережі з'явилися фото iPhone 6Як відмічається у звіті Yole, Apple розглядає можливість використання сапфіра для обох своїх майбутніх моделей iPhone, принаймні, для дорожчої версії, якщо вона може виробляти достатню кількість екранів.

Поки, нічого з цього не було офіційно підтверджено компанією Apple, яка планує представити новий iPhone у вересні.