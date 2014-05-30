Apple пообіцяла показати найкращі продукти за останню 25 років

14:46, 30 травня 2014
Наука та IT
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Віце-президент Apple Едді Кью пообіцяв, що компанія випустить кращі продукти за останні 25 років.

Apple покажет лучшие продукты за последние 25 лет / REUTERS

Однак віце-президент не уточнив, чи мались на увазі всі продукти, які компанія збирається випустити цього року, такі як iPhone 6 і нові покоління iPad і iPod, чи мова йде лише про програмні продукти, такі як iTunes і iCloud, що за весь 2014 рік істотно не оновлювалися.

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Заява пролунала напередодні Всесвітньої конференції розробників WWDC14, на якій, як очікується, Apple підніме завісу таємниці над iPhone 6 і своїми іншими продуктами.

Нагадаємо, що Apple може зробити iPhone 5S дешевше, відібравши в нього трохи пам'яті.

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