Apple пообіцяла показати найкращі продукти за останню 25 років
14:46, 30 травня 2014Наука та IT
0 0
Віце-президент Apple Едді Кью пообіцяв, що компанія випустить кращі продукти за останні 25 років.
Apple покаже найкращі продукти за останні 25 років / REUTERS
Однак віце-президент не уточнив, чи мались на увазі всі продукти, які компанія збирається випустити цього року, такі як iPhone 6 і нові покоління iPad і iPod, чи мова йде лише про програмні продукти, такі як iTunes і iCloud, що за весь 2014 рік істотно не оновлювалися.
Читайте такожApple 2 червня представить нові ОС: OS X 10.10 і iOS 8
Заява пролунала напередодні Всесвітньої конференції розробників WWDC14, на якій, як очікується, Apple підніме завісу таємниці над iPhone 6 і своїми іншими продуктами.
Нагадаємо, що Apple може зробити iPhone 5S дешевше, відібравши в нього трохи пам'яті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter