Кінець ”полароїдам”

Американська Polaroid Corp. припиняє виробництво фотокамер одноступеневого процесу. Ця технологія свого часу виявилася революційною, проте не витримала конкуренції з цифровою фотографією. Компанія оголосила про закриття своїх заводів в Массачусетсі (США), Мексиці та Нідерландах і про скорочення 450 робочих місць, передає РосБізнесКонсалтинг.

Polaroid збереже 150 робітників і зосередиться на спільних підприємствах з іноземними партнерами з виробництва портативних принтерів для мобільних телефонів і цифрових камер і DVD-плейєрів під маркою Polaroid.

Легендарна компанія випустила першу фотокамеру, що дозволяла одержувати моментальні знімки, 1948 року. Піку продажів Polaroid досягла в 1991-му, після чого, зустрівшись з активним впровадженням цифрових технологій, була вимушена оголосити про банкрутство в 2001 р.

Після закриття бізнесу з виробництва фотоапаратів з технологією одноступеневого процесу єдиним виробником аналогічних фотокамер залишиться японська Fujifilm.