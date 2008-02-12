Єврокомісія підозрює у змові з торгівлею виробників ЦПП

Єврокомісія підозрює у змові виробників центральних процесорних пристроїв (ЦПП) та роздрібних торгівців персональними комп’ютерами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні Комісія підтвердила проведення неоголошених перевірок у виробників ЦПП та роздрібних торгівців комп’ютерами.

Згідно з повідомленням Єврокомісії, вона має підстави вважати, що існує порушення статті 81 Угоди ЄС в частині обмеження бізнес-практики та статті 82 Угоди ЄС в частині зловживання домінуючим положенням на ринку.

Неоголошені перевірки є попереднім етапом проведення розслідування в рамках європейського антимонопольного законодавства. Проведення перевірок не означає, що компанії винні в антимонопольній поведінці і не передрікає результатів розслідування.