У Google стався великий витік паролів

08:55, 10 вересня 2014
Наука та IT
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У мережі опублікована база даних з п'ятьма мільйонами логінів і паролів від облікових записів Google.

Google

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на CNews.

За даними користувача форуму Bitcoin Security під псевдонімом tvskit, понад 60 відсотків пар логін-пароль у файлі дійсні.

Читайте також"ВКонтакте" заморозила акаунти, прив'язані до Яндекс-адресУ базі містяться паролі до 4,93 мільйони поштових скриньок Gmail. Серед них є як російськомовні, так і англо - іспаномовні користувачі поштового сервісу Google.

Читайте такожGoogle розробить дитячі версії YouTube і Gmail - ЗМІЯк відомо, назви скриньок і паролі до них можуть відкрити доступ не тільки до пошти, але і до всіх сервісів Google.

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