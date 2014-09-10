У Google стався великий витік паролів

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на CNews.

За даними користувача форуму Bitcoin Security під псевдонімом tvskit, понад 60 відсотків пар логін-пароль у файлі дійсні.

Читайте також"ВКонтакте" заморозила акаунти, прив'язані до Яндекс-адресУ базі містяться паролі до 4,93 мільйони поштових скриньок Gmail. Серед них є як російськомовні, так і англо - іспаномовні користувачі поштового сервісу Google.

Читайте такожGoogle розробить дитячі версії YouTube і Gmail - ЗМІЯк відомо, назви скриньок і паролі до них можуть відкрити доступ не тільки до пошти, але і до всіх сервісів Google.