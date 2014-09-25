СБУ завела сторінки у Facebook і Twitter
15:16, 25 вересня 2014Наука та IT
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Служба безпеки України відкрила свої офіційні сторінки в соціальних мережах Facebook та Twitter.
СБУ вийшла у соцмережі / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Відкриті сторінки мають стати не тільки джерелом оперативної інформації про роботу Служби, а й майданчиком для професійної дискусії щодо питань безпеки, які є особливо актуальними в наш час", наголосив радник голови СБУ Маркіян Лубківський
Читайте такожРНБО відкрила свою сторінку в ТвіттеріВідвідати сторінку СБУ в соціальній мережі Facebook можна за адресою https://www.facebook.com/SecurSerUkraine, в Twitter – https://twitter.com/ServiceSsu.
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