СБУ завела сторінки у Facebook і Twitter

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Відкриті сторінки мають стати не тільки джерелом оперативної інформації про роботу Служби, а й майданчиком для професійної дискусії щодо питань безпеки, які є особливо актуальними в наш час", наголосив радник голови СБУ Маркіян Лубківський

Читайте такожРНБО відкрила свою сторінку в ТвіттеріВідвідати сторінку СБУ в соціальній мережі Facebook можна за адресою https://www.facebook.com/SecurSerUkraine, в Twitter – https://twitter.com/ServiceSsu.