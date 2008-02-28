Intel представила п`ять нових процесорів

Корпорація Intel 27 лютого представила п`ять нових процесорів Xeon, що використовують ті ж транзистори і 45-нанометровий технологічний процес, як і процесори, на базі ядра Penryn пише Лента.ру з посиланням на PC World.

Нові дво- і чотириядерні процесори і випущений разом з ними набір мікросхем призначені для вбудованих мікрокомп`ютерних систем, в мережевому устаткуванні і пристроях для зберігання інформації та резервного копіювання.

Чіпсет для 45-нанометрових Xeon дозволяє процесорам працювати набагато ефективніше за тих же витрат енергії. Швидкість перемикання транзисторів у нових Xeon на 20 відсотків вища, ніж у створених за 65-нанометровим техпроцесом, а енергоспоживання зменшене на 30 відсотків. Час життя процесорів також збільшений з п`ятьох до сімох років.

Intel займається вбудованими системами понад 15 років. Ця частина бізнесу приносить компанії, яка зазвичай асоціюється з постачаннями процесорів для настільних ПК, мільярди доларів.