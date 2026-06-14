Вчені розгадали таємницю аномальної 'холодної плями' у Північній Атлантиці

Ця ділянка охолола майже на 1 градус Цельсія з 1900 року, тоді як решта океану нагрівається.

У Північній Атлантиці, на південь від Гренландії та Ісландії, відбувається щось дивне з великою ділянкою води. У той час як решта океану нагрівається, температура в цьому районі знижується.

Як пише CNN, цю ділянку океану прозвали "холодною плямою". Вона охолола майже на 1 градус Цельсія з 1900 року.

У своєму новому дослідженні вчені заявили, що вони знайшли відповідь, чому "холодна пляма" охолоджується. За їхніми словами, це тривожна ознака того, що світ стрімко наближається до одного з найнебезпечніших кліматичних переломних моментів.

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Вчені довгий час сперечалися, чим викликана ця аномалія. Популярною теорією було те, що причиною може бути втрата тепла з поверхні океану через зміни у вітрах та хмарності. Частина дослідників вважала, що це сигнал про ослаблення критично важливої системи океанічних течій, що транспортують тепло. Як показало дослідження, друга теорія є правильною.

У виданні зазначили, що атлантична меридіональна циркуляція працює як величезна океанічна конвеєрна стрічка, що переносить теплу воду з тропіків у Північну півкулю, де вона охолоджується, опускається і тече назад на південь. Багато досліджень вказують на те, що ця система слабшає, оскільки спричинене людиною глобальне потепління призводить до танення льоду та припливу прісної води в океан.

Вчені вважають, що атлантична меридіональна циркуляція наближається до переломного моменту, який може настати вже в цьому столітті. За їхніми словами, це може призвести до неминучого колапсу.

Вчені попередили, що зупинка атлантичної меридіональної циркуляції може стати глобальною катастрофою, спричинивши прискорене підвищення рівня моря на східному узбережжі США, зануривши Європу в сильні зимові морози та змінивши мусони в Африці.

Щоб краще зрозуміти, що відбувається з "холодною плямою", вчені, які проводили дослідження, об'єднали реальні дані про тепловий режим океану, отримані за допомогою приладів і супутників, з кліматичними моделями. Вони виявили, що охолодження в цій ділянці відбувається не тільки на поверхні, але й у глибинах океану.

Згідно з дослідженням, температура в цьому районі знижується через вплив атлантичної меридіональної циркуляції.

"Ця зміна перенесення тепла в океані і є причиною охолодження холодної плями", - заявив автор дослідження та професор фізики й океанології в Потсдамському університеті Стефан Рамсторф.

За словами професора, існує також безліч інших доказів ослаблення атлантичної меридіональної перевертаючої циркуляції, незалежних від "холодної плями". Він додав, що деякі дослідження припускають, що вона перебуває на найслабшому рівні за останні близько 1000 років.

Професор океанології та кліматології в Університетському коледжі Лондона Девід Торналлі заявив журналістам, що це дослідження підкріплює докази зв'язку між "холодною плямою" та ослабленням атлантичної меридіональної циркуляції. Однак він підкреслив, що брак реальних даних означає, що наявні набори даних слід сприймати як хорошу теорію, а не ідеальне відображення реальності.

Ядро Землі раптово змінило напрямок руху

Раніше глибоко під поверхнею планети зафіксували несподівану зміну руху потоків розплавленого заліза у зовнішньому ядрі Землі. Вчені заявили, що це може бути частиною природного циклу, який впливає на магнітне поле планети.

Як показав аналіз даних за період з 1997 по 2025 рік, приблизно в 2010 році велика область розплавленого матеріалу перейшла від повільного руху на захід до значно інтенсивнішого руху на схід.

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