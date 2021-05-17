Очікується, що оновлення Apple Music стане доступним разом з iOS 14.6.

У червні Apple Music отримає підтримку високоякісного lossless-аудіо, а також "об'ємного аудіо" зі стандартом Dolby Atmos.

Функції будуть доступні всім підписникам без додаткової плати, передає НВ.

Lossless-аудіо - це покращена якість звуку. Apple обіцяє, що їхній власний кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec), "збереже кожен біт вихідного аудіо".

Звук отримає якість 16 біт при 44,1 кГц (CD-якість), 24 біт при 48 кГц, а максимальне значення становить 24 біта при 192 кГц (Hi-Resolution Lossless).

Для прослуховування у високій якості потрібно буде вручну включити опцію в налаштуваннях Apple Music.

У форматі Dolby Atmos спочатку буде близько 20 млн треків, пише The Verge.

До кінця року в каталозі Apple Music буде 75 млн треків. Оцінити музику в цьому форматі зможуть власники всіх навушників з підтримкою "об'ємного аудіо" на чіпах H1 і W1 - AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, а також нові навушники лінійки Beats. Об'ємний звук також за замовчуванням відтворюється через вбудовані динаміки на останніх версіях iPhone, iPad і Mac, а також на Apple TV 4K, підключеному до сумісного телевізора або ресивера.

Читайте такожЖодної пісні українською в топі Apple Music: чому насправді "зради" немає

У компанії також пообіцяли, що будуть створювати плейлисти виключно з треків з кращою якістю звуку - їх будуть позначати спеціальним значком в додатку.

Очікується, що оновлення Apple Music, яке дасть можливість слухати музику в підвищеній якості без стиснення, стане доступно разом з iOS 14.6, чий реліз очікується в червні, пише itc.ua.

Apple згадує співпрацю з Аріаною Гранде, Maroon 5, Кейсі Масгрейвс і обіцяє на старті тисячі треків у форматі Dolby Atmos. Також компанія обіцяє "постійно" додавати нові треки й спеціальні плейлисти з підтримкою Dolby Atmos.

Зазначається, що конкуруючий сервіс Spotify анонсував додавання в 2021 році опції Hi-Fi, яка дозволить власникам Premium-підписки слухати музику в "CD-якості" без додаткової плати. Але поки що найбільший сервіс стрімінгу не оголосив першу групу країн і точні терміни.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій