Якщо технологію зможуть розвинути до рівня комерційної доцільності, вугільні та атомні електростанції на Землі стануть непотрібні.

Науковці успішно завершили експеримент зі збору у космосі та передачі на Землю сонячної енергії. Хоча попереду ще багато роботи, вчені вже пророкують велике майбутнє цій технології, пише Independent.

Проект Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1) був запущений 3 січня минулого року з метою продемонструвати технічну можливість зібрати енергію Сонця та передати її бездротовим способом на Землю в комерційних масштабах. Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту (США) завершили всі три основні експерименти, щоб перевірити ключову технологію для таких зусиль. Вони перевірили нову структуру сонячної панелі, різні конструкції елементів і мікрохвильовий передавач.

"Сонячна енергія, що випромінюється з космосу за комерційними тарифами, освітлюючи земну кулю, все ще є перспективою майбутнього. Але ця важлива місія продемонструвала, що це має бути досяжне майбутнє", – сказав президент Каліфорнійського технологічного інституту та професор фізики Томас Розенбаум.

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Космічні сонячні батареї, які передають величезну кількість чистої відновлюваної енергії на Землю через мікрохвилі, були вперше задумані понад 50 років тому. Вчені відзначають, що хмари в атмосфері Землі не заважатимуть роботі цих установок.

Європейське космічне агентство теж планує дослідити використання сонячної енергії космічного базування за допомогою програми Solaris. Торік японське космічне агентство JAXA оголосило, що планує створити комерційну сонячну ферму в космосі до 2025 року.

Втім, аби технологія була комерційно виправдана, науковцям ще належить подолати кілька проблем. Зокрема необхідно знизити вартість матеріалів і зробити сонячні панелі стійкими до космічного випромінювання.

Інші матеріали про науково-технічні відкриття

Як писав УНІАН, науковці розробили новий тип живильного елемента, який може забезпечити нескінченну енергію за рахунок електрики, отриманої з болота. Команда з північно-західного університету в США стверджує, що пристрій розміром з книгу можна використовувати для живлення покажчиків, що використовуються в сільському господарстві та інших пристроїв.

Також ми розповідали, що у Китаї створили "ядерний акумулятор" для смартфонів – заряду вистачить на 50 років. Випробування поки не закінчені, але виробництво моделі на 1 Вт потужності планується вже до 2025 року.

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