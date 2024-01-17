Виходячи з сучасних космологічних теорій, астрономи не вважали, що структури такого масштабу можливі.

Астрономи виявили космічну мегаструктуру у формі кільця, пропорції якої кидають виклик існуючим теоріям Всесвіту.

Як пише Guardian, так зване "Велике кільце", що знаходиться на відстані близько 9,2 мільярда світлових років від Землі, має діаметр близько 1,3 млрд світлових років, а його окружність становить близько чотирьох мільярдів світлових років. Це робить його однією з найбільших структур, які коли-небудь спостерігалися.

Структуру відкрила аспірантка Університету Центрального Ланкаширу у Великій Британії Алексія Лопес. Вона також відкрила Гігантську дугу на небі, ще одну велику структуру, виявлену 2 роки тому.

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Зазначається, що ці спостереження є важливими, оскільки розмір Великого кільця суперечить фундаментальному припущенню в космології, яке називається космологічним принципом. Він стверджує, що вище певного просторового масштабу Всесвіт є однорідним і виглядає ідентичним в усіх напрямках.

Теоретично, якщо збільшити масштаб Всесвіту, він повинен предстати у вигляді величезного, безформного простору. Космологи підрахували, що нинішня теоретична межа розміру структур становить 1,2 млрд світлових років, але Велике кільце і Гігантська дуга, яка простягається приблизно на 3,3 млрд світлових років, перевищують цю межу.

За словами Лопес, виходячи з сучасних космологічних теорій, астрономи не вважали, що "структури такого масштабу можливі".

"Ми могли б очікувати, можливо, одну надзвичайно велику структуру в усьому нашому спостережуваному Всесвіті. Проте Велике кільце і Гігантська дуга - це дві величезні структури, і вони навіть є космологічними сусідами, що надзвичайно захоплююче", - зазначила вона.

Інтригує те, що обидві структури знаходяться на однаковій відстані від Землі, поблизу сузір'я Пастуха Ботеса, що підвищує ймовірність того, що вони є частиною пов'язаної космологічної системи.

Космологи не впевнені, який механізм міг спричинити появу Великого кільця. Одна з версій - це тип акустичних хвиль у ранньому Всесвіті, відомий як баріонні акустичні коливання, які могли призвести до утворення сферичних оболонок у сьогоднішньому розташуванні галактик. Іншим поясненням є існування космічних струн, гіпотетичних "дефектів" у тканині Всесвіту, які могли спричинити згущення матерії вздовж великомасштабних розломів.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли найспекотніше місце у Всесвіті. Це квазар 3C273, який знаходиться на відстані 2,4 мільярда світлових років від Землі.

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