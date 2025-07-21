Вчені нарешті зрозуміли, що відбувається з тектонічною плитою, яка занурилася піід Гімалаї.

Гімалаї — одне з найвеличніших природних див Землі, яке постійно зростає завдяки зіткненню тектонічних плит. Але нове відкриття геологів вразило наукову спільноту. Індійська тектонічна плита буквально розривається зсередини під територією Тибету, пише Ecoticias.

Близько 60 мільйонів років тому Індійська плита, колишній острів в океані Тетіс, зіткнулася з Євразією. Результатом стало підняття скель, утворення Гімалаїв та землетруси, які формували рельєф Центральної Азії. Зіткнення триває досі, але тепер вчені виявили ще один драматичний ефект цього процесу.

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Досі геологи не мали чіткого розуміння, як саме Індійська плита поводиться під Тибетом: чи вона просто ковзає горизонтально під Євразійською плитою, чи занурюється в мантію. Нещодавні дослідження, проведені китайськими науковцями спільно зі Стенфордським університетом, дали нову відповідь: відбувається і те, й інше — і водночас відбувається її розшарування.

Процес, який отримав назву деламінація, полягає у відділенні легкої верхньої кори Індійської плити від її щільнішої бази. У зоні між цими шарами формується вертикальний розрив глибинної плити.

"Ми не знали, що континенти можуть поводитись таким чином, і це фундаментально для науки," — зазначив геодинамік Дуґ ван Гінсберґен з Утрехтського університету.

Це вперше в історії науки, коли вчені зафіксували подібний розрив у плиті, яка досі перебуває в русі.

Дослідники використовували сейсмічні дані, аналіз землетрусів і навіть хімічний склад газів, що виходять із термальних джерел Тибету. Саме ці гази стали ключем: у деяких регіонах виявили ізотоп гелію-3, характерний для глибокої мантії Землі, а не для земної кори. Це означає, що мантійна речовина просочується через розломи, які стають дедалі ширшими.

Хоча на поверхні ще не видно розломів, внутрішній розрив може мати колосальні наслідки. Вчені припускають, що Гімалаї та сам Тибет можуть з часом розділитися на дві великі тектонічні маси, розташовані по обидва боки глибинного розлому.

Більше того, в районі виявленого розриву проходить Конґа-Санґрі — активний розлом, де земна кора розтягується. Хоча пряма залежність між глибинним розривом і землетрусами ще не доведена, ознаки зв’язку між внутрішнім тиском у плиті та сейсмічною активністю на поверхні — очевидні.

Це відкриття не лише змінює уявлення про геодинаміку Гімалаїв, а й свідчить: континенти можуть розриватися зсередини, змінюючи карту планети — і це вже не фантастика, а спостережувана реальність.

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Як писав УНІАН, учені знайшли загублені сліди стародавніх річок, які протікали в Антарктиді у доісторичну добу. Йдеться про залишки ландшафту, що виник внаслідок природної ерозії десятки мільйонів років тому.

Також ми розповідали, що геологи виявили нову геотермальну особливість в Єллоустоунському національному парку (США), який вважається велетенським сплячим вулканом. Новий озеро з гарячою водою тут утворилося протягом кількох останніх місяців.

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