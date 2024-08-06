Це перший випадок, коли останки піратського корсара були знайдені "в самому серці Берберії".

Мисливці за затонулими суднами виявили рештки невеликого піратського судна XVII століття, відомого як берберійський корсар, у глибоководних водах між Іспанією та Марокко.

Уламки судна - "перший алжирський корсар, знайдений у серці Берберії", - розповів Live Science морський археолог Шон Кінгслі, головний редактор журналу Wreckwatch і дослідник знахідки.

Судно було добре озброєне і, можливо, прямувало до іспанського узбережжя, щоб захопити і поневолити людей, коли воно затонуло, заявили його першовідкривачі. Але на ньому був вантаж каструль і сковорідок, виготовлених у північноафриканському місті Алжир, ймовірно, щоб замаскуватися під торгове судно.

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Компанія Odyssey Marine Exploration (OME) з Флориди виявила затонуле судно 2005 року під час пошуків останків 80-гарматного англійського військового корабля HMS Sussex, який затонув у цьому районі 1694 року.

"Як це часто буває під час пошуку конкретного затонулого судна, ми знайшли багато місць, які ніколи раніше не бачили", - розповів Грег Стемм, засновник OME і керівник експедиції.

Експедиція 2005 року також виявила в цьому районі затонулі кораблі стародавніх римлян і фінікійців, сказав Стемм.

Новини про затонулого корсара публікуються тільки зараз, у новій статті Стемма в Wreckwatch, після великих історичних досліджень.

Жахливі пірати

Берберійські корсари-пірати були переважно мусульманами, які почали діяти в 15 столітті з Алжиру, який тоді був частиною Османської імперії.

Більша частина західного узбережжя Північної Африки, від сучасного Марокко до Лівії, на той час була відома як "Берег Варварів" - назва, отримана від народу берберів, який там мешкав; і його пірати були серйозною загрозою впродовж більш ніж 200 років, грабуючи кораблі та здійснюючи набіги за рабами уздовж середземноморського й атлантичного узбережжя Європи.

Людей, захоплених під час набігів за рабами, утримували заради викупу або продавали в північноафриканську работоргівлю, яка діяла в деяких мусульманських країнах до початку 20-го століття.

Але піратська діяльність берберійських корсарів добігла кінця на початку 19-го століття, коли пірати були переможені в берберійських війнах Сполученими Штатами, Швецією і нормандським королівством Сицилії на півдні Італії.

Затонуле судно

Уламки корсара лежать на дні моря в Гібралтарській протоці на глибині близько 830 метрів.

Довжина судна становила близько 14 м, і дослідження показують, що це був тартан - невелике судно з трикутними латинськими вітрилами на двох щоглах, яке також могло приводитися в рух веслами.

Тартани використовували берберійські пірати в 17-му і 18-му століттях, почасти тому, що їх часто приймали за рибальські судна, а це означало, що інші кораблі не підозрювали, що на борту перебувають пірати, сказав Кінгслі.

"Я бачив тартани, описані як "піратські кораблі низького рівня", і мені це подобається", - сказав Кінгслі.

Мисливці за уламками досліджували затонулий корсар за допомогою дистанційно керованого апарату (ROV), який показав, що судно було озброєне чотирма великими гарматами, 10 поворотними знаряддями і безліччю мушкетів для своєї команди з приблизно 20 піратів.

"Уламки точно відповідають профілю берберійського корсара за місцем розташування і характером", - сказав Кінгслі. "Море навколо Гібралтарської протоки були улюбленими місцями полювання піратів, де добувалася третина всіх корсарських призів".

Стемм додав, що затонулий корабель також був оснащений дуже рідкісною "підзорною трубою" - раннім типом телескопа, який був революційним на той час і, ймовірно, був захоплений з європейського корабля.

Інші артефакти з уламків підтверджують припущення, що це був піратський корабель, навантажений краденим добром.

"Додайте до затонулої суміші колекцію скляних пляшок з-під спиртного, зроблених у Бельгії або Німеччині, і чайні чашки, зроблені в Османській Туреччині, і уламки виглядають вкрай підозріло", - сказав він. "Це був не звичайний північноафриканський прибережний торговець".

Дослідження затонулих кораблів

Археологи знайшли унікальний ящик зі зброєю на затонулому кораблі XV століття біля берегів Швеції, що пролило більше світла на еволюцію морської війни в середньовічній Європі.

Вони оцінили рештки данського флагмана "Грібсхунден", або "Гріффін", який загорівся під час плавання до Кальмара 1495 року і затонув в архіпелазі Блекінге із сотнею німецьких найманців на борту.

Хоча підводний аналіз корабля проводять із 2013 року, велика частина озброєння, пов'язаного з його солдатами, вислизнула від детального вивчення.

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