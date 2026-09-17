Чоловік-металошукач виявив дорогий золотий браслет віком 3000 років (фото)

Експерти зазначили, що в минулому цей браслет, ймовірно, належав чоловікові чи жінці з високим статусом у місцевій землеробській громаді.

Ідріс Томас, який до цього моменту знаходив за допомогою металошукача лише срібні монети, був вражений, виявивши золотий виріб - браслет епохи пізньої бронзи, офіційно визнаний скарбом. Про це пише BBC.

Експерти з Національного музею Уельсу (Museum Wales) встановили, що вік знахідки становить близько 3000 років, а вміст золота в ній - 92,8%. Бретт Хаммонд, генеральний директор аукціонного дому Timeline Auctions, оцінив вартість виробу в суму від 15 000 до 20 000 фунтів стерлінгів (від 895 тисяч гривень до 1 мільйона 200 тисяч гривень), хоча офіційна оцінка поки що не озвучена.

Цікаво, що Томас обстежував сільськогосподарські угіддя, що належать Джерайнту Едвардсу (у Лланухлліні, графство Гуїнет), і вже через 20 хвилин отримав сигнал від металошукача.

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"Спочатку я подумав, що це черговий шматочок фольги, але потім побачив золотий блиск і трохи покопав навколо", - розповів він.

На слуханнях у Карнарвоні, де вирішувалося питання про визнання знахідки скарбом, заступниця коронера Північно-Західного Уельсу Сара Райлі назвала цей предмет "абсолютно приголомшливим".

Експерти зазначили, що в минулому цей браслет, ймовірно, належав чоловікові або жінці високого статусу в місцевій сільськогосподарській громаді.

Едвардс раніше говорив, що завжди відчував на своїй землі якусь "особливу, унікальну енергетику":

"На ньому немає ані клейма, ані будь-яких позначок, але, гадаю, у ті часи золото ще не клеймували".

Він висловив зацікавленість у тому, звідки саме походить це золото - браслет було відправлено на експертизу та реєстрацію.

"Деяким людям так і не випадає шанс знайти подібну річ на власній землі", - сказав він, додавши, що відчуває "чудові емоції" і вже встиг "сильно прив’язатися" до браслета.

У свою чергу Томас назвав цю знахідку подією, яка трапляється "раз у житті".

"Я в повному шоці, на сьомому небі від щастя - ці відчуття важко описати словами", - додав чоловік.

Зазначається, що Томас займався пошуками за допомогою металошукача два роки, захопившись цим заняттям після перегляду телепередач.

"Упевнений, є люди, які займаються цим по 10 років, але так і не знаходять нічого подібного", - зазначив він.

Музей і художня галерея "Сторіел" (Storiel) висловили зацікавленість у придбанні цієї знахідки після того, як Комітет з оцінки скарбів проведе її незалежну експертизу.

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У горбистій місцевості Кантабрії на півночі Іспанії родовище бурштину, виявлене випадково під час дорожніх робіт, стало для вчених одним із найбагатших джерел інформації про життя, що існувало 105 мільйонів років тому.

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